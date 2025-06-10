Омск-Информ
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·Общество

Сбой наблюдался ночью и продолжался несколько часов.

Сегодня, 10 июня, ночью в Омске наблюдался масштабный сбой мессенджера Telegram. По данным сайта downdetector, основной пик проблемы зарегистрировали с 23:00 до 01:00. 

К утру работа мессенджера стабилизировалась, однако жалобы продолжают поступать. 

Напомним, что в Омске уже четвертый день наблюдаются проблемы с мобильным интернетом. Страдают не только обычные пользователи, но и бизнес. У таксистов тоже возникли проблемы, от чего цены на перевозки значительно повысились

Власти заявили, что перебои связаны с регламентными профилактическими работами и тестированием нового оборудования, а операторы пока советуют перейти на 2G.

4240Олег Кипорук
·Общество

Сбой наблюдался ночью и продолжался несколько часов.

Сегодня, 10 июня, ночью в Омске наблюдался масштабный сбой мессенджера Telegram. По данным сайта downdetector, основной пик проблемы зарегистрировали с 23:00 до 01:00. 

К утру работа мессенджера стабилизировалась, однако жалобы продолжают поступать. 

Напомним, что в Омске уже четвертый день наблюдаются проблемы с мобильным интернетом. Страдают не только обычные пользователи, но и бизнес. У таксистов тоже возникли проблемы, от чего цены на перевозки значительно повысились

Власти заявили, что перебои связаны с регламентными профилактическими работами и тестированием нового оборудования, а операторы пока советуют перейти на 2G.

4240Олег Кипорук