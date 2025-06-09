Доля расчетов в национальных валютах стабильно держится на уровне около 90 %, что укрепляет экономическую независимость обеих стран.

Торговые отношения между Россией и Китаем продолжают развиваться, подкрепленные высоким уровнем расчетов в рублях и юанях. По прогнозам, в 2025 году объем двусторонней торговли превысит 240 млрд долларов, несмотря на временное снижение на 7,5 % в январе – апреле (71,12 млрд долларов) по сравнению с 2024 годом, когда он достиг рекордных 244,8 млрд долларов. Доля расчетов в национальных валютах стабильно держится на уровне около 90 %, что снижает зависимость от доллара США и укрепляет экономическую независимость обеих стран. Этот тренд, начавшийся в 2023 году, поддерживается как стратегическими, так и практическими мерами, включая снижение транзакционных издержек.

С 9 июня 2025 года ВТБ снизил комиссию за переводы в Китай для малого и среднего бизнеса с 2,45 до 1,99 %, что будет действовать до 8 сентября 2025 года. По данным банка, в апреле 2025 года число операций в юанях выросло в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что свидетельствует о растущем интересе предпринимателей к расчетам в китайской валюте. Такие меры направлены на оптимизацию затрат и стимулирование внешнеэкономической активности, особенно в условиях глобальных ограничений.

Аналитики отмечают асимметричность торговых связей: для России Китай – ключевой рынок сбыта энергоносителей (нефть, газ, уголь), на которые в 2024 году пришлось значительная часть экспорта ($129,3 млрд). Для Китая Россия обеспечивает стабильные поставки ресурсов, способствуя диверсификации торговых партнеров. В 2025 году ожидается расширение сотрудничества в высокотехнологичных секторах, таких как искусственный интеллект, а также в инфраструктурных проектах, включая газопровод «Сила Сибири-2». Эти инициативы, по данным Совета по международным отношениям (CFR), укрепляют стратегическое партнерство, несмотря на краткосрочные колебания в торговле.

Дедолларизация расчетов и поддержка со стороны финансовых институтов создают устойчивую основу для дальнейшего роста. Например, доступ к рыночным котировкам юаня в реальном времени и услуги по проверке китайских партнеров облегчают бизнесу выход на рынок КНР. Прогнозы указывают на сохранение объема торговли выше 240 млрд доларов в 2025 году, что подтверждает устойчивость экономического взаимодействия двух стран в условиях глобальной неопределенности.