Омск-Информ
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·Общество

Для нее определили 120 новых мест.
Сегодня мэрия утвердила новую схему размещения рекламных конструкций в Омске. Количество рекламных мест увелили на 120 – до 1 820.
При этом в городе уменьшится количество рекламных щитов – с 1 010 до 964. Афишных стендов станет больше – 164 вместо 116. Число остановочных навесов с рекламным модулем увеличат с 6 до 131.
Отметим, что с бульвара Архитекторов уберут 50 рекламных конструкций. Как сообщалось ранее, из-за расширения дороги для них не осталось места.
Андрей Андреев
·Общество

Для нее определили 120 новых мест.
Сегодня мэрия утвердила новую схему размещения рекламных конструкций в Омске. Количество рекламных мест увелили на 120 – до 1 820.
При этом в городе уменьшится количество рекламных щитов – с 1 010 до 964. Афишных стендов станет больше – 164 вместо 116. Число остановочных навесов с рекламным модулем увеличат с 6 до 131.
Отметим, что с бульвара Архитекторов уберут 50 рекламных конструкций. Как сообщалось ранее, из-за расширения дороги для них не осталось места.
Андрей Андреев