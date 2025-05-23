Еще около десяти билбордов портят внешний архитектурный облик сложившейся застройки.

Мэрия намерена внести изменения в схему размещения рекламных конструкций в Омске. Их общее количество увеличится с 1700 до 1820, но одну из улиц города фактически очистят от рекламы.

Речь идет о бульваре Архитекторов на Левом берегу. В рамках масштабной реконструкции количество полос для движения транспорта здесь увеличилось с двух до 4–-6, и размещать огромные рекламные щиты стало попросту негде. В общей сложности с бульвара уберут 50 рекламных конструкций, сообщает «РБК Омск». Еще девять рекламных носителей исключат из схемы по причине того, что они портят внешний архитектурный облик сложившейся застройки.

При этом на других улицах появится 179 новых мест размещения рекламы. Также предполагается внести серьезные изменения по количеству конструкций того или иного типа.