Омск-Информ
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·Общество

Торговые площади располагаются в центре города.
Предприятие из Омска вошло в число призеров всероссийского конкурса «Торговля России». Спецприз в номинации «Лучший розничный рынок» получил Казачий рынок.
Всего в конкурсе было 13 номинаций. Заявки на него подали 1370 рынков, торговых объектов, фаст-фудов и ярмарок.
Ранее сообщалось, омская водка заняла первую строчку мирового рейтинга. Бренд «Хаски» стал самым быстрорастущим по итогам 2024 года.
Андрей Андреев
·Общество

Торговые площади располагаются в центре города.
Предприятие из Омска вошло в число призеров всероссийского конкурса «Торговля России». Спецприз в номинации «Лучший розничный рынок» получил Казачий рынок.
Всего в конкурсе было 13 номинаций. Заявки на него подали 1370 рынков, торговых объектов, фаст-фудов и ярмарок.
Ранее сообщалось, омская водка заняла первую строчку мирового рейтинга. Бренд «Хаски» стал самым быстрорастущим по итогам 2024 года.
Андрей Андреев