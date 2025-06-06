Машины могут быть помещены на штрафстоянку.
На Левобережье Омска вводят дополнительные ограничения парковки автомобилей. Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем Telegram-канале, запрет остановки должен помочь предотвратить пробки, возникающие из-за стоящих на обочине машин.
Дополнительные дорожные знаки «Остановка запрещена» (код 3.27) установят на четной стороне улицы Ватутина напротив дома № 29 возле заправки.
На участке дороги от дома № 22 на улице Ватутина до пересечения с этой же улицей появятся аналогичные знаки «Остановка запрещена», дополненные табличками «Работает эвакуатор» (код 8.24). Новые знаки будут действовать в обоих направлениях движения.
Напомним, что нарушение требований, предусмотренных дорожными знаками или дорожной разметкой, запрещающими остановку транспортных средств, влечет за собой административное наказание в виде штрафа в размере 2250 рублей. Если на знаке присутствует табличка 8.24 («Работает эвакуатор»), транспортное средство будет помещено на специальную стоянку.