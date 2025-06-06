Омск-Информ
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·Авто

Машины могут быть помещены на штрафстоянку.

На Левобережье Омска вводят дополнительные ограничения парковки автомобилей. Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем Telegram-канале, запрет остановки должен помочь предотвратить пробки, возникающие из-за стоящих на обочине машин.

Дополнительные дорожные знаки «Остановка запрещена» (код 3.27) установят на четной стороне улицы Ватутина напротив дома № 29 возле заправки.

На участке дороги от дома № 22 на улице Ватутина до пересечения с этой же улицей появятся аналогичные знаки «Остановка запрещена», дополненные табличками «Работает эвакуатор» (код 8.24). Новые знаки будут действовать в обоих направлениях движения.

Напомним, что нарушение требований, предусмотренных дорожными знаками или дорожной разметкой, запрещающими остановку транспортных средств, влечет за собой административное наказание в виде штрафа в размере 2250 рублей. Если на знаке присутствует табличка 8.24 («Работает эвакуатор»), транспортное средство будет помещено на специальную стоянку.

Олег Кипорук
·Авто

Машины могут быть помещены на штрафстоянку.

На Левобережье Омска вводят дополнительные ограничения парковки автомобилей. Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем Telegram-канале, запрет остановки должен помочь предотвратить пробки, возникающие из-за стоящих на обочине машин.

Дополнительные дорожные знаки «Остановка запрещена» (код 3.27) установят на четной стороне улицы Ватутина напротив дома № 29 возле заправки.

На участке дороги от дома № 22 на улице Ватутина до пересечения с этой же улицей появятся аналогичные знаки «Остановка запрещена», дополненные табличками «Работает эвакуатор» (код 8.24). Новые знаки будут действовать в обоих направлениях движения.

Напомним, что нарушение требований, предусмотренных дорожными знаками или дорожной разметкой, запрещающими остановку транспортных средств, влечет за собой административное наказание в виде штрафа в размере 2250 рублей. Если на знаке присутствует табличка 8.24 («Работает эвакуатор»), транспортное средство будет помещено на специальную стоянку.

Олег Кипорук