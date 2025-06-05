Избирательная кампания затронет Омск и 10 муниципальных округов области.

Ровно через 100 дней, 14 сентября, в Омской области состоится единый день голосования, в ходе которого будут избраны депутаты в Омске и десяти муниципальных округах области.

– Омичам предстоит избрать двух депутатов Омского городского Совета седьмого созыва по избирательным округам № 11 и № 23. Выборы затронут территории Центрального и Советского округов Омска, – сообщили в областном избиркоме.

Кресла депутатов освободились из-за досрочного ухода в 2024 году Павла Королькова и Дмитрия Маркелова. Первый уехал из региона, второй стал министром здравоохранения Омской области.

Что касается области, то выборы депутатов пройдут в Горьковском, Калачинском, Колосовском, Любинском, Муромцевском, Русско-Полянском, Седельниковском, Тарском, Усть-Ишимском и Черлакском муниципальных округах. Это будут первые депутаты, выбранные в рамках проводимой в Омской области муниципальной реформы. В ее рамках упраздняется местное самоуправление на уровня сельских и городских поселений, а районы области становятся муниципальными округами.