Проект получил награды в двух номинациях.

Ежегодная премия «Меркурий» в области креативных и маркетинговых коммуникаций включила в число победителей проект по восстановлению исторической вывески «Радость» в Омске. Премия признала вывеску одним из лучших проектов 2024 года.

Разработчики проекта – застройщик «Брусника» и рекламное агентство «Коперник» удостоились двух престижных наград:

Лучшая пиар-кампания с применением нестандартных инструментов,

Лучший социально значимый пиар-проект.

Напомним, что буквы были сняты со здания в июне 2024 года во время ремонта крыши. Компания «Брусника» решила восстановить вывеску, потратив на это 2 млн рублей.

При восстановлении старались сохранить исторический облик, но добавили светодиоды, благодаря которым надпись теперь светится ночью. Длина обновленной вывески составляет 21 метр, высота – 2,5 метра, а вес конструкции превышает 150 килограммов. Торжественное открытие обновленных букв состоялось 18 марта нынешнего года.

Ранее сообщалось, что «Брусника» намерена запатентовать «Радость». Если заявку одобрят в Роспатенте, компания начнет производство сувенирной продукции с ее символикой.