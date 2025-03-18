Торжественное открытие вывески состоялось сегодня.

Сегодня, 18 марта, после долгого перерыва в Омске торжественно зажгли буквы на магазине «Радость». Омичи собрались посмотреть, как легендарная вывеска вернулась на крышу пятиэтажки на проспекте Маркса, 31. На счет «3, 2,1!» ярко-красные буквы засветились. А музыканты на балконе пятого этажа исполнили в честь этого события трогательную мелодию.

Буквы сняли в июне прошлого года во время ремонта кровли из-за того, что они испортились от времени. Реконструкцию вывески взял на себя уральский застройщик «Брусника» за 2 млн рублей. Исполнителем выступила компания «Коперник».

Длина вывески составляет около 20 метров, высота – 2,5 метра, а масса конструкции превышает 150 килограммов. При изготовлении конструкции использованы новые материалы, современная подсветка и усовершенствованный подход к изготовлению. Однако внешний вид «Радости» не изменился. Все работы потребовали чуть больше времени, чем планировалось. Монтировать конструкцию стали 11 марта, а вся вывеска появилась на крыше магазина еще 13 марта.