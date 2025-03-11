Омск-Информ
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·Общество

Обновленную вывеску устанавливают на крышу здания.

Сегодня, 11 марта, специалисты начали устанавливать обновленную вывеску «Радость» на крышу пятиэтажки на Карла Маркса. Буквы привезли и начали водружать на здание. На завтра намечен монтаж и подключение. Дата полного включения обновленной вывески станет известна чуть позже. 

Использованы новые материалы, современная подсветка и усовершенствованный подход к изготовлению. Однако сама «Радость» осталась прежней.

Напомним, вывеску сняли в июне прошлого года во время ремонта кровли из-за того, что буквы испортились от времени. Реконструкцию вывески взял на себя уральский застройщик «Брусника» за 2 млн рублей. Исполнителем выступила компания «Коперник». Все работы потребовали чуть больше времени, чем планировалось.

·Общество

Обновленную вывеску устанавливают на крышу здания.

Сегодня, 11 марта, специалисты начали устанавливать обновленную вывеску «Радость» на крышу пятиэтажки на Карла Маркса. Буквы привезли и начали водружать на здание. На завтра намечен монтаж и подключение. Дата полного включения обновленной вывески станет известна чуть позже. 

Использованы новые материалы, современная подсветка и усовершенствованный подход к изготовлению. Однако сама «Радость» осталась прежней.

Напомним, вывеску сняли в июне прошлого года во время ремонта кровли из-за того, что буквы испортились от времени. Реконструкцию вывески взял на себя уральский застройщик «Брусника» за 2 млн рублей. Исполнителем выступила компания «Коперник». Все работы потребовали чуть больше времени, чем планировалось.