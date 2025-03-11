Обновленную вывеску устанавливают на крышу здания.

Сегодня, 11 марта, специалисты начали устанавливать обновленную вывеску «Радость» на крышу пятиэтажки на Карла Маркса. Буквы привезли и начали водружать на здание. На завтра намечен монтаж и подключение. Дата полного включения обновленной вывески станет известна чуть позже.

Использованы новые материалы, современная подсветка и усовершенствованный подход к изготовлению. Однако сама «Радость» осталась прежней.

Напомним, вывеску сняли в июне прошлого года во время ремонта кровли из-за того, что буквы испортились от времени. Реконструкцию вывески взял на себя уральский застройщик «Брусника» за 2 млн рублей. Исполнителем выступила компания «Коперник». Все работы потребовали чуть больше времени, чем планировалось.