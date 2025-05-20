Визуализация будущего пространства уже в разработке.

Омск готовится обзавестись новым благоустроенным пространством. В городе может появиться сквер «Радость», который расположится рядом с известным одноименным магазином на проспекте Карла Маркса, 31.

Идея принадлежит владельцам магазина «Радость» и представителям платформы «Делай город», которые предложили преобразить прилегающую территорию в приятное место для прогулок и встреч горожан. Проект включает обновление стилобата, расширение и ремонт пешеходных дорожек, активное озеленение и создание удобной инфраструктуры для комфортного пребывания.

Специалисты уже работают над визуализацией будущей рекреационной зоны, сообщили в телеграм-канале «Омск_путеводитель». Создатели уверены, что данная территория способна превратиться в живописный уголок для семейных прогулок, дружеских встреч и отдыха на свежем воздухе.