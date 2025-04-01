Омск-Информ
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·Общество

Заявка уже находится на рассмотрении.
Уральский застройщик «Брусника» подала заявку на получение авторских прав на изображение легендарной вывески «Радость», расположенной в доме на проспекте Карла Маркса центре Омска. Заявка была подана в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26 марта и сейчас находится на стадии рассмотрения.
По информации РБК Омск, «Брусника» намерена зарегистрировать товарный знак «Радость». Если заявку одобрят в Роспатенте, компания начнет производство сувенирной продукции с символикой «Радость». Часть доходов от продаж будет направлена на оплату электроэнергии, используемой для подсветки вывески. На данный момент несколько авторов уже создают сувениры с изображением стилизованной надписи, среди которых омский фотограф Александр Калашников.
Вывеска «Радость» осталась от магазина, который когда-то располагался в здании на проспекте Маркса. После закрытия магазина вывеска была сохранена, так как стала одним из символов Омска. Дизайн вывески разработал советский художник-декоратор, чье имя не сохранилось.
Буквы были сняты со здания в июне 2024 года во время ремонта крыши. Компания «Брусника» решила восстановить вывеску, потратив на это 2 млн рублей. При восстановлении старались сохранить исторический облик, но добавили светодиоды, благодаря которым надпись теперь светится ночью. Длина обновленной вывески составляет 21 метр, высота – 2,5 метра, а вес конструкции превышает 150 килограммов. Торжественное открытие обновленных букв состоялось 18 марта нынешнего года. 
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·Общество

Заявка уже находится на рассмотрении.
Уральский застройщик «Брусника» подала заявку на получение авторских прав на изображение легендарной вывески «Радость», расположенной в доме на проспекте Карла Маркса центре Омска. Заявка была подана в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26 марта и сейчас находится на стадии рассмотрения.
По информации РБК Омск, «Брусника» намерена зарегистрировать товарный знак «Радость». Если заявку одобрят в Роспатенте, компания начнет производство сувенирной продукции с символикой «Радость». Часть доходов от продаж будет направлена на оплату электроэнергии, используемой для подсветки вывески. На данный момент несколько авторов уже создают сувениры с изображением стилизованной надписи, среди которых омский фотограф Александр Калашников.
Вывеска «Радость» осталась от магазина, который когда-то располагался в здании на проспекте Маркса. После закрытия магазина вывеска была сохранена, так как стала одним из символов Омска. Дизайн вывески разработал советский художник-декоратор, чье имя не сохранилось.
Буквы были сняты со здания в июне 2024 года во время ремонта крыши. Компания «Брусника» решила восстановить вывеску, потратив на это 2 млн рублей. При восстановлении старались сохранить исторический облик, но добавили светодиоды, благодаря которым надпись теперь светится ночью. Длина обновленной вывески составляет 21 метр, высота – 2,5 метра, а вес конструкции превышает 150 килограммов. Торжественное открытие обновленных букв состоялось 18 марта нынешнего года. 
1835