Их признали самовольными и не имеющими отношения к спортивно-оздоровительному комплексу.

В минувший вторник, 3 июня, Арбитражный суд Омской области признал самовольными постройки на территории лыжной базы на улице Березовой и обязал компанию «Черномор» снести их. Информация о решении суда появилась в системе «Электронное правосудие».

Напомним, после в суд требованием снести постройки обратился департамент имущественных отношений Омска. Судебные разбирательства между чиновниками и компанией «Черномор», владеющей постройками, тянутся с 2019 года.

В 2010 году участок арендовала компания «Регионстрой», получила разрешение на строительство спортивных объектов в 2017 году и передала землю в субаренду компании «Черномор». На участке построили трибуну со складскими помещениями, спортивные площадки и площадку для собак. После этого компания «Черномор», которая значилась владелицей построек, попыталась добиться их ввода в эксплуатацию как «спортивно-оздоровительного комплекса». Чиновники отказали, и компания «Черномор» подала иск в суд. Однако четыре суда встали на сторону властей и не увидели никакого «спортивно-оздоровительного комплекса».