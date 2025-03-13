Перед этим чиновники в суде отстояли свое решение не вводить ее в эксплуатацию как «спортивно-оздоровительный комплекс».

Омский департамент имущественных отношений обратился в суд с иском к компании «Черномор». Чиновники требуют признать самовольными постройки на территории лыжной базы на улице Березовой и снести. Дело рассмотрит Арбитражный суд Омской области.

Напомним, судебные разбирательства между мэрией и компанией «Черномор» тянутся с 2019 года.

В 2010 году участок арендовала компания «Регионстрой», получила разрешение на строительство спортивных объектов в 2017 году и передала землю в субаренду компании «Черномор». На участке построили трибуну со складскими помещениями, спортивные площадки и площадку для собак. После этого компания «Черномор», которая значилась владелицей построек, попыталась добиться их ввода в эксплуатацию как «спортивно-оздоровительного комплекса». Чиновники отказали, и «Черномор» подал иск в суд. Однако четыре суда встали на сторону властей и не увидели никакого «спортивно-оздоровительного комплекса».