Специалисты Россельхознадзора выявили нарушения в трех торговых точках.

В Омской области после внеплановых проверок в магазинах ООО «Красритейл» было изъято и уничтожено свыше 1,4 тонны мясной и рыбной продукции. Об этом 4 июня сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

С 31 марта по 11 апреля специалисты Россельхознадзора проверили пять магазинов сети «Маяк» в рамках постановления правительства РФ. Два из них оказались закрыты, а в трёх работающих выявлены серьёзные нарушения ветеринарных требований. Главная претензия - отсутствие обязательных ветеринарных документов на товары. Так, в торговой точке на улице 22 Партсъезда инспекторы изъяли 764 килограмма продукции. Среди них - замороженные крылья индейки, мясные консервы и сухой корм для кошек. Вся продукция не имела подтверждений безопасности и происхождения.

В магазине на улице Кирова инспекторы изъяли 405 килограммов мясных и рыбных консервов, на которые отсутствовали обязательные ветеринарные документы. Ещё 246 килограммов продукции - в том числе мясные консервы и немаркированные кости - были обнаружены с нарушениями в торговой точке на проспекте Мира.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что отсутствие ветеринарных документов не позволяет определить источник продукции и провести надлежащую проверку её санитарной безопасности. Такая продукция может представлять риск для здоровья покупателей.