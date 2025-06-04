Омск-Информ
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·Общество

Звания «заслуженный» получили специалисты из Марьяновки, Таврического района и Омска.

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено начальнику КУ «Управление сельского хозяйства Марьяновского муниципального района Омской области» Николаю Мордясову.Звание «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации» дано директору Университетской ветеринарной клиники, доценту кафедры ФГБОУ ВО «Омский ГАУ» Вере Дорофеевой и начальнику БУ Омской области «Таврическая областная межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» Олегу Дронову.

Указ о награждении государственными наградами подписан президентом России Владимиром Путиным 30 мая 2025 года.

Наталья Корнеева
·Общество

Звания «заслуженный» получили специалисты из Марьяновки, Таврического района и Омска.

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено начальнику КУ «Управление сельского хозяйства Марьяновского муниципального района Омской области» Николаю Мордясову.Звание «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации» дано директору Университетской ветеринарной клиники, доценту кафедры ФГБОУ ВО «Омский ГАУ» Вере Дорофеевой и начальнику БУ Омской области «Таврическая областная межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» Олегу Дронову.

Указ о награждении государственными наградами подписан президентом России Владимиром Путиным 30 мая 2025 года.

Наталья Корнеева