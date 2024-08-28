Сотрудников «Газпромнефть – смазочные материалы» наградили в честь Дня работников нефтегазовой промышленности.

Сотрудники «Газпромнефть – смазочные материалы» получили награды ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности. В Минэнерго России отметили эффективную деятельность специалистов из разных регионов присутствия компании. Наград удостоены и омичи. Кроме того, сотрудники, отработавшие на предприятии свыше 30 лет, удостоены звания ветеранов предприятия.

Всего отраслевыми и корпоративными благодарностями и почетными грамотами отмечены 150 сотрудников, которые ведут успешную деятельность в нефтепереработке. Это эксперты в сфере разработки смазочных материалов, управления персоналом, руководители и представители рабочих специальностей.

Говоря о модернизации производства, развитии научно-исследовательского направления или масштабной социальной деятельности, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец подчеркнул, что достижения компании – это достижения ее сотрудников.

– Энергия общего успеха – в людях, – отметил Анатолий Скоромец. – Единая команда мультидисциплинарных специалистов высокого уровня внедряет уникальные решения в бизнес-процессы, создает востребованные смазочные материалы для промышленных предприятий и современных двигателей, развивает цифровые сервисы.

На сегодня компания последовательно реализует программу профессионального развития кадров, открывая возможности для повышения квалификации и самореализации в различных направлениях. Сотрудники принимают активное участие в конкурсах профессионального мастерства, конференциях по обмену лучшими бизнес-практиками и научно-технических конференциях, а также многочисленных образовательных проектах.