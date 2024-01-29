Омск-Информ
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·Общество

Губернатор Виталий Хоценко опубликовал несколько вариантов дизайна региональной награды. Омичи могут проголосовать за понравившуюся.
Глава области Виталий Хоценко представил 3 варианта медалей, которые планируется вручать участникам СВО и тем, кто помогает им и жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. 
– Уверен, что такие заслуги нужно отмечать. Некоторое время назад учредили региональную награду для тех, кто участвует в спецоперации и помогает участникам СВО, жителям новых и приграничных регионов, которые регулярно находятся под обстрелами противника, – отметил глава региона.
Хоценко призвал жителей региона проголосовать за понравившийся вариант дизайна награды. Опрос он проводит в своем телеграм-канале.
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·Общество

Губернатор Виталий Хоценко опубликовал несколько вариантов дизайна региональной награды. Омичи могут проголосовать за понравившуюся.
Глава области Виталий Хоценко представил 3 варианта медалей, которые планируется вручать участникам СВО и тем, кто помогает им и жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. 
– Уверен, что такие заслуги нужно отмечать. Некоторое время назад учредили региональную награду для тех, кто участвует в спецоперации и помогает участникам СВО, жителям новых и приграничных регионов, которые регулярно находятся под обстрелами противника, – отметил глава региона.
Хоценко призвал жителей региона проголосовать за понравившийся вариант дизайна награды. Опрос он проводит в своем телеграм-канале.
1624