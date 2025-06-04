Бывший градоначальник заявил о критической ситуации в энергетике.

Вчера, 3 июня, значительная часть Омска столкнулась с временными перебоями в подаче света и воды. Причиной стал вышедший из строя разрядник на ТЭЦ-5, однако неполадки были оперативно устранены.

Бывший градоначальник Евгений Белов, вернувшись с дачи, узнал о случившемся от журналистов, но новость, по его словам, нисколько не удивила.

– Энернетика – это вещь очень тонкая и ответственная. Недаром был лозунг: «Коммунизм – это Советская власть плюс электрификация всей страны». Не «развитие предпринимательства», не «обогащение олигархов», а электрификация! В прежние времена уделялось особое внимание энергетике и всем коммунальным службам. Были специальные училища при организациях, зарплата у специалистов была выше средней. С этих должностей не брали на фронт во время Великой Отечественной войны. А сегодня этим вопросам не уделяется внимание, – сообщил Белов порталу «Город55».

Белов отметил, что сегодня зарплаты энергетиков существенно ниже средней по региону, из-за чего омичи предпочитают работать в сфере торговли, а не в ЖКХ.

– За счет зарплат был высокий престиж профессии. Молодежь охотно шла в эту сферу. А сегодня народ оттуда бежит! На оборонке зарплату подняли, а энергетика осталась в стороне. Персонал в ТГК-11 сократился в 5 раз, и работают главным образом люди, которым уже за 60. Техника есть – а людей нет. Это проблема, которой надо заниматься и мэру, и губернатору. Надо криком кричать Мишустину, президенту. Случись что с энергетикой в Омске – оборонка вся встанет.., – добавил экс-мэр.

По словам Евгения Белова, аналогичные системные проблемы в сфере ЖКХ наблюдаются сейчас и в других российских городах, при этом эффективного решения на государственном уровне пока нет.