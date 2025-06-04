Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Работу оборудования восстановили.
Энергосистему Омска восстановили после ночных сбоев. Как сообщает пресс-служба АО «ТГК-11» (в том числе ТЭЦ-5), на данный момент потребителей в полном объеме обеспечивают ресурсами. Котлоагрегаты и турбины ТЭЦ-5 работают штатно. Причины инцидента по-прежнему устанавливаются.
Напомним, минувшей ночью в энергосистеме Омска произошли сбои. В 22:12 произошел скачок напряжения в сети 110 кВ. В результате на объектах ТГК-11 сработала противоаварийная автоматика и произошло снижение мощности.
Из-за сбоя во всем городе произошли кратковременные отключения электричества. Из-за этого прекратилось водоснабжение, а также произошли вспышки на ТЭЦ-5.
1709Андрей Андреев
·Происшествия

Работу оборудования восстановили.
Энергосистему Омска восстановили после ночных сбоев. Как сообщает пресс-служба АО «ТГК-11» (в том числе ТЭЦ-5), на данный момент потребителей в полном объеме обеспечивают ресурсами. Котлоагрегаты и турбины ТЭЦ-5 работают штатно. Причины инцидента по-прежнему устанавливаются.
Напомним, минувшей ночью в энергосистеме Омска произошли сбои. В 22:12 произошел скачок напряжения в сети 110 кВ. В результате на объектах ТГК-11 сработала противоаварийная автоматика и произошло снижение мощности.
Из-за сбоя во всем городе произошли кратковременные отключения электричества. Из-за этого прекратилось водоснабжение, а также произошли вспышки на ТЭЦ-5.
1709Андрей Андреев