Близлежащие районы засыпало пеплом.

Последствия вчерашнего зарева над ТЭЦ-5 обрушились на ближайшие районы города. С утра дачники обнаружили пепел на своих участках и машинах. Грибы, растущие на территории, буквально обгорели от осадков.

Вспышка и звук от нее повергли местных в шок, а уже после было замечено странное гудение, которое они раньше не слышали.

Напомним, что вчера, 3 июня, поздно вечером, над ТЭЦ-5 зафиксировали мощную вспышку, после чего в нескольких округах Омска произошло кратковременное отключение электричества. Также наблюдались проблемы с подачей горячей и холодной воды.

Власти и управляющая компания прокомментировали ситуацию. Причиной неожиданного блэкаута в Омске стали скачки напряжения, от которых вышел из строя разрядник 110 кВ.