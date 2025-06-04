Им грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех местных жителей, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Один из обвиняемых дополнительно обвиняется в приобретении, хранении и перевозке наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ) и отмывании доходов, полученных преступным путем (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, с января по август 2024 года обвиняемые продавали через интернет гашиш и марихуану. Значительные и крупные объемы наркотиков реализовывали на территории Омска.

Один из обвиняемых легализовал более 700 тысяч рублей, полученные преступным путем, посредством перевода денег на криптовалютные кошельки и последующей конвертации в рубли. Деньги были переведены на банковские карты и обналичены.

Как видно на фотографиях, предоставленных прокуратурой, мужчины хранили незаконные растения вместе с другими сельхозкультурами. Предположительно, местом выращивания стала одна из дач Омска.

Обвиняемые признали свою вину частично. По ходатайству следователя УМВД России по Омской области, поддержанному прокуратурой, двоим обвиняемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело направлено в Кировский районный суд Омска для рассмотрения по существу. Максимальная санкция по статье 228.1 УК РФ предусматривает наказание вплоть от 15 до 20 лет лишения свободы.