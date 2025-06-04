Омск-Информ
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·Происшествия

Им грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех местных жителей, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Один из обвиняемых дополнительно обвиняется в приобретении, хранении и перевозке наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ) и отмывании доходов, полученных преступным путем (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, с января по август 2024 года обвиняемые продавали через интернет гашиш и марихуану. Значительные и крупные объемы наркотиков реализовывали на территории Омска.

Один из обвиняемых легализовал более 700 тысяч рублей, полученные преступным путем, посредством перевода денег на криптовалютные кошельки и последующей конвертации в рубли. Деньги были переведены на банковские карты и обналичены.

Как видно на фотографиях, предоставленных прокуратурой, мужчины хранили незаконные растения вместе с другими сельхозкультурами. Предположительно, местом выращивания стала одна из дач Омска.

Обвиняемые признали свою вину частично. По ходатайству следователя УМВД России по Омской области, поддержанному прокуратурой, двоим обвиняемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело направлено в Кировский районный суд Омска для рассмотрения по существу. Максимальная санкция по статье 228.1 УК РФ предусматривает наказание вплоть от 15 до 20 лет лишения свободы.

Олег Кипорук
·Происшествия

Им грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех местных жителей, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Один из обвиняемых дополнительно обвиняется в приобретении, хранении и перевозке наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ) и отмывании доходов, полученных преступным путем (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, с января по август 2024 года обвиняемые продавали через интернет гашиш и марихуану. Значительные и крупные объемы наркотиков реализовывали на территории Омска.

Один из обвиняемых легализовал более 700 тысяч рублей, полученные преступным путем, посредством перевода денег на криптовалютные кошельки и последующей конвертации в рубли. Деньги были переведены на банковские карты и обналичены.

Как видно на фотографиях, предоставленных прокуратурой, мужчины хранили незаконные растения вместе с другими сельхозкультурами. Предположительно, местом выращивания стала одна из дач Омска.

Обвиняемые признали свою вину частично. По ходатайству следователя УМВД России по Омской области, поддержанному прокуратурой, двоим обвиняемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело направлено в Кировский районный суд Омска для рассмотрения по существу. Максимальная санкция по статье 228.1 УК РФ предусматривает наказание вплоть от 15 до 20 лет лишения свободы.

Олег Кипорук