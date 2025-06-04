От высокой температуры может пострадать психическое здоровье.

Врачи предупредили о негативных эффектах жары на психологическое здоровье. Эксперты психиатрической клинической больницы №1 им. Алексеева, указали, что жаркая погода усиливает тревожность, агрессивность и может способствовать обострениям психических заболеваний.

Повышенная температура вызывает стресс для организма, что отражается на эмоциональном состоянии, когнитивной функции и поведении. Специалисты считают, что сильная жара провоцирует развитие раздражительности, тревоги и даже может усилить проявления существующих психических расстройств. Повышенное нагревание тела активирует симпатическую нервную систему, увеличивая выработку кортизола – гормона стресса, что может привести к повышенной нервозности и агрессивности.

Кроме того, врачи больницы отметили, что жара отрицательно сказывается на мыслительных способностях, вызывая усталость, апатию и затруднения в принятии решений.

– Жара негативно влияет на когнитивные способности. Это особенно заметно у людей, работающих на открытом воздухе или в плохо кондиционируемых помещениях. Перегрев мозга нарушает нейротрансмиттерный баланс, что может приводить к вялости, апатии и трудностям с принятием решений, – рассказали врачи в telegram-канале больницы.

Особое внимание рекомендовано уделить людям с уже установленными диагнозами психических расстройств, таких как депрессия, тревожные расстройства или шизофрения. Жаркая погода может осложнить симптоматику этих состояний, вызывая бессонницу, панические атаки и усиления параноидальных переживаний.