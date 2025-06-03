Омск-Информ
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·Общество

Красочным шоу воды, света и музыки можно полюбоваться в парке им. 30-летия ВЛКСМ.

Омский парк им. 30-летия ВЛКСМ приглашает вновь насладиться свето-музыкальныс фонтаном «Холодушка». В сообществе «Городские парки» написали, что он заработал.

– Рады сообщить, что один из самых любимых фонтанов омичей – «Холодушка» в парке им. 30-летия ВЛКСМ – снова работает, – пишут в сообществе.

Режим работы с 10:00 до 21:00. Однако следует знать, что у фонтана в среду профилактический день.

Наталья Корнеева
·Общество

Красочным шоу воды, света и музыки можно полюбоваться в парке им. 30-летия ВЛКСМ.

Омский парк им. 30-летия ВЛКСМ приглашает вновь насладиться свето-музыкальныс фонтаном «Холодушка». В сообществе «Городские парки» написали, что он заработал.

– Рады сообщить, что один из самых любимых фонтанов омичей – «Холодушка» в парке им. 30-летия ВЛКСМ – снова работает, – пишут в сообществе.

Режим работы с 10:00 до 21:00. Однако следует знать, что у фонтана в среду профилактический день.

Наталья Корнеева