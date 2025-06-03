Омск-Информ
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·Спорт

В Омске стартовал «Буэнослетос» – сезон хоккейных вечеринок.

Сегодня, 3 июня, в Омск прибыл главный тренер клуба ВХЛ «Омские Крылья» Луи Робитайл. Он посетил основные спортивные объекты и дал автографы на хоккейной вечеринке «Буэнослетос». На Ленина, 20, у клиентского центра ХК «Авангард» для болельщиков подготовили конкурсы, призы и музыку.

– Главного тренера «Омских Крыльев» встретили исконно русскими традициями – хлебом-солью и большим караваем, – пишет телеграм-канал «Омск_путеводитель».

Луи Робитайл дал автографы и тепло общался с фанатами, он сказал, что начал учить язык и сказал несколько слов по-русски.

Наталья Корнеева
·Спорт

В Омске стартовал «Буэнослетос» – сезон хоккейных вечеринок.

Сегодня, 3 июня, в Омск прибыл главный тренер клуба ВХЛ «Омские Крылья» Луи Робитайл. Он посетил основные спортивные объекты и дал автографы на хоккейной вечеринке «Буэнослетос». На Ленина, 20, у клиентского центра ХК «Авангард» для болельщиков подготовили конкурсы, призы и музыку.

– Главного тренера «Омских Крыльев» встретили исконно русскими традициями – хлебом-солью и большим караваем, – пишет телеграм-канал «Омск_путеводитель».

Луи Робитайл дал автографы и тепло общался с фанатами, он сказал, что начал учить язык и сказал несколько слов по-русски.

Наталья Корнеева