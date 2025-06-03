Омск-Информ
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·Общество

13 лет Вера Амельченко работала на должности судьи, 17 – в прокуратуре. 
Омский областной суд сообщает трагическую новость – на 65-м году ушла из жизни судья в отставке Вера Амельченко. На протяжении 13 лет она работала судьей Ленинского районного суда Омска.

До назначения судьей Амельченко трудилась помощником прокурора в районных прокуратурах Амурской и Омской областей, прокурором отдела по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам прокуратуры Омской области. В 2003 году пришла в Ленинский районный суд, в 2016-м по собственному желанию ушла в отставку с должности судьи.

– 30 лет жизни Вера Валентиновна посвятила юридической профессии, была профессионалом своего дела, принципиальной и справедливой судьей, пользовалась уважением среди коллег, – отметили в облсуде.

Глубокие соболезнования родным и близким Веры Амельченко выражает все судейское сообщество Омской области.

1051Наталья Корнеева
·Общество

13 лет Вера Амельченко работала на должности судьи, 17 – в прокуратуре. 
Омский областной суд сообщает трагическую новость – на 65-м году ушла из жизни судья в отставке Вера Амельченко. На протяжении 13 лет она работала судьей Ленинского районного суда Омска.

До назначения судьей Амельченко трудилась помощником прокурора в районных прокуратурах Амурской и Омской областей, прокурором отдела по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам прокуратуры Омской области. В 2003 году пришла в Ленинский районный суд, в 2016-м по собственному желанию ушла в отставку с должности судьи.

– 30 лет жизни Вера Валентиновна посвятила юридической профессии, была профессионалом своего дела, принципиальной и справедливой судьей, пользовалась уважением среди коллег, – отметили в облсуде.

Глубокие соболезнования родным и близким Веры Амельченко выражает все судейское сообщество Омской области.

1051Наталья Корнеева