Все билеты на постановку «Улыбнись нам, Господи» были раскуплены за один день.

С 9 по 15 июня в Омске пройдут гастроли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. В рамках федеральной программы «Большие гастроли» москвичи представят омской публике шесть постановок (16+).

В программе гастролей значатся «Ионыч» по повести А. П. Чехова (16+), «Нахлебник» И. С. Тургенева (16+), «Повести Пушкина» (16+), «Ричард III» У. Шекспира (16+), «Долгие годы» (сценическая версия Георгия Долмазяна, 16+), «Улыбнись нам, Господи» (16+) по романам Г. Кановича. Последний спектакль был поставлен легендарным худруком вахтанговского театра Римасом Туминасом и оказался под угрозой отмены из-за скандала с театром в Севастополе.

Как ранее сообщал «Омск-информ», глава этого региона Михаил Развожаев публично назвал ныне покойного режиссера «предателем» и запретил гастроли театра из-за того, что в программе были два спектакля Туминаса. В Омске отменять приезд «вахтанговцев» не стали, но судьба постановки «Улыбнись нам, Господи» оказалась в подвешенном состоянии. Организаторы гастролей взяли паузу для консультаций с местными властями и в итоге не стали менять афишу. Тем более что все билеты на этот спектакль были проданы за один день.

Поставленный Римасом Туминасом еще в 2014 году спектакль будет показан на сцене Музыкального театра 14 и 15 июня.