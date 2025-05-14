Показ спектакля режиссера Римаса Туминаса, на который раскупили все билеты, – под вопросом.

Омский академический театр драмы решил не отменять запланированные на июнь гастроли московского театра имени Вахтангова, сообщает ТАСС со ссылкой на директора учреждения Виктора Лапухина. Вопрос с приездом театра возник из-за скандала в Севастополе, власти которого запретили гастроли «вахтанговцев», которые собирались привезти спектакли в постановке ныне покойного режиссера Римаса Туминаса.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал Туминаса предателем и заявил, что его спектакли не должны показываться в «патриотической столице России». Министерство культуры России назвало ошибочным репертуарный выбор руководства московского театра.

– Об отмене гастролей театра Вахтангова речи идти не может, – заявил директор Омской драмы Виктор Лапухин.

По его словам, из шести спектаклей, который вахтанговцы собираются везти в Омск, только один – «Улыбнись нам, Господи» (16+) – поставлен Туминасом. Все билеты на него были раскуплены за один день.

– Ситуацию по постановке Туминаса мы очень внимательно и тщательно обсудим с руководством нашего региона, – подчеркнул Лапухин.

Гастроли театра имени Вахтангова в Омске пройдут с 9 по 15 июня.