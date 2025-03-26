На сценах Омской драмы и музтеатра покажут шесть спектаклей. Театр имени Вахтангова приготовил в рамках «Больших гастролей» разнообразную афишу.

В рамках федеральной программы «Большие гастроли» с 9 по 15 июня на сценах Омского академического театра драмы и Омского музыкального театра будут представлены шесть постановок Московского театра имени Евгения Вахтангова: «Ионыч» (16+) по повести А. П. Чехова, «Улыбнись нам, Господи» (16+) Григория Кановича, «Нахлебник» (16+) по комедии И. С. Тургенева, «Повести Пушкина» (16+), «Ричард III» (16+) У. Шекспира, «Долгие годы» (сценическая версия Георгия Долмазяна, 16+).

Театр имени Вахтангова и Омский академический театр драмы связывает давняя исторически обусловленная дружба. В октябре 1941 года Вахтанговский театр был эвакуирован из Москвы в Омск, где работал на сцене местного драматического театра почти два года. Репетировать часто приходилось ночами, в небольшом театре одновременно трудились две труппы – омская и московская, чередуя постановки на сцене. Спустя годы театры ввели традицию обменных гастролей, сохраняемую и сегодня.

Омичей и вахтанговцев связывает и имя Михаила Ульянова, который родился в селе Бергамак Омской области. Почетный гражданин Омской области, народный артист СССР Михаил Ульянов долгие годы служил в театре имени Вахтангова и был его художественным руководителем.

Предыдущие гастроли Театра Вахтангова в Омске прошли в июне 2023 года. Осенью 2024 года Омский академический театр драмы приезжал в Москву с ответным визитом на гастроли в рамках празднования 150-летия Омской драмы.

Продажа билетов на гастрольные спектакли театра Вахтангова открывается в театральных кассах и на сайте omskdrama.ru 27 марта в 15:00.