Женщина подписала не те документы.

В Омске 50-летний мужчина обманом похитил квартиру и машину у 73-летней матери своего покойного приятеля. Мужчина попытался отнять у пенсионерки и гараж, но в третий раз его схема не сработала.

Как сообщают полицейские, в июне прошлого года мужчина предложил пенсионерке оформить над ней опеку. Женщина согласилась, поехала в МФЦ на Богдана Хмельницкого и, не заметив этого, подписала там вместо договора опеки договор дарения на квартиру.

Также мужчина подделал договор купли-продажи на автомобиль Toyota RAV4, якобы подписанный сыном омички за два дня до его смерти. Общий ущерб превысил 4 млн рублей.

О потере квартиры омичка узнала, когда вновь пришла в МФЦ, чтобы переоформить недвижимость на подругу. В то же время мошенник не остановился и попытался забрать гараж пенсионерки. Однако на этот раз женщина изучила документы и отказалась их подписывать.

На мужчину завели уголовное дело о мошенничестве. Дело уже направили в суд. Ему грозит до 10 лет колонии. Имущество омича арестовали, чтобы возместить ущерб пострадавшей.