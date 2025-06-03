Традиционная окрошка может нарушить работу пищеварения.

Врач рассказал, какие трудности могут поджидать любителей окрошки на основе кваса или кефира. Как предупредил врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов, такой прохладительный обед подходит далеко не всем, особенно он противопоказан лицам с проблемами желудка или поджелудочной железы.

Окрошка на квасе отлично утоляет жажду и благотворно влияет на кишечную микрофлору, но содержащиеся в напитке пузырьки газа и кислота могут негативно влиять на слизистую оболочку желудка и противопоказаны пациентам с диабетом.

– Окрошка – традиционное холодное блюдо, но при хронических заболеваниях органов пищеварения, особенно поджелудочной железы, она может спровоцировать обострение. Лучше употреблять ее слегка прохладной – не ниже 24-27 градусов. Ледяная окрошка – слишком агрессивна для ЖКТ, – рассказал врач в беседе с «РИАМО».

Вариант окрошки на кефире богат белками и полезными микроэлементами, но тяжелее переваривается организмом, особенно если блюдо дополнено мясом или колбасой. Также врач пояснил, что для главного приема пищи следует выбирать горячие блюда, поэтому окрошку не стоит есть на обед слишком часто.