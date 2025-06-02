Омск-Информ
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·Общество

Мероприятие в День защиты детей прошло в экологическом формате.

Вчера, 1 июня, в Омске прошло праздничное мероприятие в День защиты детей. Организатор праздника региональный оператор «Магнит» подвел итоги фотоконкурса «Экогерои: спасаем планету с Магнитиком».

Победителей награждал омский эколог Анатолий Соловьев. Участники мероприятия участвовали в викторинах и раскрашивали шоперы. Также прошли мастер-классы по раздельному сбору мусора и переработке пластика.

Для детей, которые сдали вторсырье именно в этот день, провели беспроигрышную лотерею. Волонтерский центр ОмГАУ предоставил точку переработки пластика с велошредером.

Перед гостями выступил юный защитник природы Денис Художитков из «Экотерема». Также на мероприятии присутствовала экоблогер Оксана Мироненко. Партнер праздника «Инмарко» угостил детей мороженым.

·Общество

Мероприятие в День защиты детей прошло в экологическом формате.

Вчера, 1 июня, в Омске прошло праздничное мероприятие в День защиты детей. Организатор праздника региональный оператор «Магнит» подвел итоги фотоконкурса «Экогерои: спасаем планету с Магнитиком».

Победителей награждал омский эколог Анатолий Соловьев. Участники мероприятия участвовали в викторинах и раскрашивали шоперы. Также прошли мастер-классы по раздельному сбору мусора и переработке пластика.

Для детей, которые сдали вторсырье именно в этот день, провели беспроигрышную лотерею. Волонтерский центр ОмГАУ предоставил точку переработки пластика с велошредером.

Перед гостями выступил юный защитник природы Денис Художитков из «Экотерема». Также на мероприятии присутствовала экоблогер Оксана Мироненко. Партнер праздника «Инмарко» угостил детей мороженым.