С начала года на пьяных водителей заведено 114 уголовных дел.

В Омской области с начала этого года было зарегистрировано 34 ДТП, спровоцированных нетрезвыми водителями. В результате этих аварий четверо человек погибли и 53 получили травмы различной степени тяжести.

Только за последние сутки 19 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, были отстранены от вождения. Их оштрафуют на 45 тысяч рублей и лишат права управлять автомобилем на срок от полутора до двух лет.

Как рассказали в омском УМВД, многие водители, пойманные за вождением в нетрезвом виде, садятся за руль повторно. Такое нарушение уже трактуется как уголовное преступление. С начала 2025 года в Омской области возбуждено 114 уголовных дел по статье 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»).

В рамках расследований у 72 водителей были изъяты автомобили, которые приобщены к делам в качестве вещественных доказательств.

Ранее сообщалось, что омичи лишились 12 машин только на одном участке дороги. Причиной массового ареста средств передвижения стали неоплаченные штрафы.