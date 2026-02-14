Стало известно, за сколько можно купить поддельное водительское удостоверение

Житель Называевского района уличен в использовании липовых прав.

Omskinform.ru

Житель Называевского района приобрел водительское удостоверение за 42 500 рублей через интернет и получил его по почте в ноябре 2025 года. Однако ездил он на своем автомобиле «Фольксваген-Пассат» с липовыми правами месяц. В декабре был остановлен для проверки документов.

– При проверке по базе данных полицейские установили, что водительское удостоверение с данным номером выдано женщине, проживающей в Москве, а остановленный ими мужчина права на управление транспортными средствами не имеет, – сообщили в пресс-службе полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ, по которому предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок. Документ изъят, дело передано в суд.