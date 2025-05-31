Сергей Шелест напомнил горожанам об особом противопожарном режиме, который действует сейчас в регионе.

В преддверии цветения тополей и начала сезона тополиного пуха мэр Омска Сергей Шелест напомнил жителям города о необходимости соблюдения ограничений, регламентированных особым противопожарным режимом. Он действует на территории Омска и районов области.

– В связи с жаркой погодой и началом сезона тополиного пуха напоминаю о том, что в нашем городе действует особый противопожарный режим. Просьба неукоснительно соблюдать существующие ограничения, – обратился к омичам мэр.

Согласно данным департамента городского хозяйства мэрии, 60 % всех высаженных в Омске деревьев составляют тополя. При этом пух образуется только при цветении «женских» тополей.

Тополиный пух доставляет неудобство горожанам, работникам коммунальных служб и МЧС (он является причиной многих пожаров в летний период). С ним борются путем сильной обрезки тополей, после чего деревья долгое время не цветут.