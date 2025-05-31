Тополя составляют 60 % деревьев, высаженных в Омске.
Скоро в Омске начнется период цветения тополей, который традиционно сопровождается появлением большого количества тополиного пуха. Как выяснилось, 60 % деревьев, высаженных в городе, составляют именно тополя. Тополя, клены и ивы активно высаживали в 1950–1960-е годы, чтобы очистить воздух промышленного города от выбросов.
– Тополь считается наиболее эффективным деревом по улучшению качества окружающей среды в части очищения воздуха от загрязнений и осушению почв, – цитирует портал НГС55 пресс-службу департамента городского хозяйства омской мэрии.
Неприхотливые в условиях города деревья быстро выросли, сформировав зеленый каркас Омска. Пух, который доставляет неудобство горожанам, работникам коммунальных служб и МЧС (он является причиной многих пожаров в летний период), в большом количестве появляется только на «женских» тополях. «Мальчики» гораздо менее пушисты. С пухом в Омске борются путем сильной обрезки тополей, после чего деревья долгое время не цветут.