И это только официальные пожары, куда вызывали сотрудников МЧС.

И это только официальные пожары, куда вызывали сотрудников МЧС.

За последние пять лет на территории Омской области произошло около 100 возгораний тополиного пуха, сообщили в региональном МЧС. Это только те случаи, когда на место пожара вызывали спасателей.

Во избежание наступления неблагоприятных последствий омичей просят не поджигать тополиный пух – огонь может легко перекинуться на дома, машины и лес. Взрослым нужно обязательно напомнить детям о запрете игр с огнем. Места скопления пуха необходимо пролить водой.

Если возгорание все же произошло, нужно вызвать пожарных по телефону 101 или 112.