«Омск-информ» нашел пять причин, по которым следует побывать в столице Татарстана. Спойлер – это не только национальная еда и уникальные здания.

Начавшийся сезон отпусков наверняка поставил опытных путешественников перед нелегким выбором: заграничный отдых не всем по карману, а на моря вроде Крыма и Адлера ехать проблематично. В этом плане туры внутри страны выглядят более выигрышно в плане соотношения финансовых затрат и количества впечатлений.

«Омск-информ» убедился в этом в ходе поездки в Казань, организованной авиакомпанией Nordwind совместно с Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму. И нашел пять причин, которые точно заставят поехать в Казань.

Причина № 1 Удобный и быстрый авиарейс

Основной довод в пользу поездки в Казань – прямые перелеты из Омска. Всего за чуть более чем два часа можно оказаться в столице Татарстана. Для сравнения: в соседний Казахстан добираться из Омска на машине или на поезде минимум пять часов, а чего стоит одно ожидание на границе, во время пограничного контроля!

Объединенный рейс компаний Nordwind и «Икар» выполняет рейсы в Казань три раза в неделю, по средам, пятницам и воскресеньям. Всего предусмотрено до четырех бортов в неделю.

В салоне самолета Embraer-190 110 мест, по два ряда кресел. Это очень удобно для пассажиров. Но есть и еще один важный плюс: вылет из Омска и прилет в Казань утром. Допустим, по средам борт отправляется в 8:35 и приземляется в этом колоритном древнем городе в 8:15 по местному времени. По пятницам самолеты приземляются в 7:40, а по воскресеньям – в 8:25.

Таким образом, появляется целый свободный день для прогулок и насыщенных впечатлений. Это сверхудобно и невероятно круто: всего за пару часов оказаться в Казани, чтобы познакомиться с древней татарской цивилизацией и татарской культурой.

Именно такую цель преследовал Госкомитет Республики Татарстан по туризму, открывая рейсы, в том числе, и из Омска.

- Мы вели три года переговоры и пришли к соглашению, что Казань для компании Nordwind станет базовым аэропортом, соединяя авиарейсами напрямую 24 города. Основной нашей совместной задачей стало сделать доступными главные достопримечательности столицы Татарстана и его окрестностей, - пояснил председатель Госкомитета по туризму Сергей Иванов.

Таким образом омичи оперативно могут познакомиться с особенностями этой чрезвычайно колоритной республики России.

Причина №2 Памятники архитектуры

Великий Булгар

У автора этого материала было всего двое суток на знакомство с Казанью и ее окрестности. Не советуем повторять этот трюк и оговоримся, - этого времени катастрофически мало.

Казань - город с тысячелетней историей ценен своими архитектурными реликвиями. Четыре достопримечательности включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Можно начать с одного из таких объектов - Великого Булгара, возведенного в X веке, расположенного в 170 километрах от Казани. Именно в этом городе заложены основы государственности татар и принят ислам.

Здесь на территории 400 гектаров расположен Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, наглядно демонстрирующий развитие Волжской Булгарии. Здесь представлены ювелирные украшения из серебра, предметы быта, представления о верованиях предков современных татар, болгар. Можно составить впечатление, как выглядели и что делали жители древнего города.

Можно прогуляться к древнему городищу. Здесь представлены руины Соборной мечети, Большого и Малого минаретов, Северного и Восточного мавзолея, Ханского дворца. Сохранились фрагменты древних бань, где купцы активно вели бизнес и даже заключали договоры.

На общем фоне комплекса зданий выделяется современная постройка - трехкупольная Белая мечеть 2012 года постройки, выполненная из итальянского мрамора, один из символов Татарстана. В обрамлении фонтанов и сочной зелени сооружение как будто вырастет из потоков воды и выглядит очень эффектно.

В отличие от «строгих» мечетей в мусульманских странах этот объект открыт для посещения – надев халат с капюшоном, можно прогуляться по туристическому балкончику и осмотреть внутреннее убранство. Современный Булгар находится за пределами старого города и не слишком привлекателен.

Но есть и современный другой современный артефакт: знак «Принятие ислама», в котором находится 500-килограммовый Коран, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса как самое большое издание мусульманской святыни в мире.

Казанский Кремль

Еще один объект Всемирного наследия ЮНЕСКО Казанский Кремль – самая главная достопримечательность Татарстана. Изначально он предусматривался как крепость и постепенно оброс комплексом зданий X-XVII вв. постройки.

На входе в Кремль стоит Спасская башня, возведенная в XVII веке. Известно, что раньше тут находилась церковь и часовня, но их демонтировали, оставив сквозной проход на территорию крепости.

Одно из здешних мест притяжения — главная мечеть Казани Кул-Шариф с роскошными бело-голубыми куполами. Первоначальную постройку разрушил Иван Грозный. Святыню восстановили к 1000-летию Казани, в 2005 году.

Сюда можно попасть путешественникам, исповедующим иную веру, если в храме не совершается намаз. Для входа на территорию предусмотрен дресс-код: мужчинам запрещены короткие шорты, исключаются открытые блузки и сарафаны. Туристам выдают юбки и платки. Внутри гостей храма ждут роскошный купол и окна с разноцветной мозаикой.

Наряду с мусульманскими реликвиями на территории Кремля расположен православный Благовещенский собор с роскошными фресками и внутренней отделкой. Вообще симбиоз, взаимопроникновение православной и мусульманской культур – «фишка» Татарстана. Христианские церкви рядом с мечетями в республике - обычная практика.

Среди башен выделяется Преображенская с флюгером, символизирующим герб Казани в виде змея Зиланта. Чрезвычайно колоритно выглядит падающая башня Сююмбике, которая могла быть возведена в XVII веке. По одной из легенд, с нее сбросилась казанская царица Сююмбике, не желавшая выходить замуж за Ивана Грозного.

Эта версия не имеет никакого научного обоснования. Семиярусное сооружение примерно на 2 метра отклоняется от своей вертикали, и именно поэтому его считают падающим.

К слову, на посещение Кремля смело можно закладывать целый день.

Город-остров Свияжск и обсерватории

В окрестностях Казани расположены еще два объекта ЮНЕСКО. Это, в частности, древний город-остров Свияжск.

Его основали как крепость в XVI веке, на строительство ушло рекордные 4 недели. Свияжск выгодно расположен на слиянии трех рек: Волги, Свияги и Щуки и выглядит как иллюстрация русской сказки. К тому же островное расположение защищало его от возможной осады. Именно из Свияжска русские войска отправлялись на штурм Казани несколько раз. Отсюда же после взятия ханства разошлись по Поволжью православные священники, несущие новую религию.Остров-град знаменит своими храмами и монастырями, памятниками русского зодчества.

И, наконец, четвертый объект ЮНЕСКО - астрономические обсерватории Казанского Федерального университета. Постройки состоят из двух частей: одна находится в историческом центре Казани, другая — в лесистом пригороде. Особенностью городской части стали полукруглый фасад и три башни с куполами, возведенные для размещения астрономических приборов.

Пригородная астрономическая обсерватория имени Энгельгардта включает в себя сооружения для наблюдений за небом и жилые дома, расположенные на территории парка. Обсерватории сохранились в полном объеме вместе с астрономическими приборами.

Причина №3 Татарские кулинарные яства

Гостям Казани не надо бродить по городу в поисках пропитания. Еда в этом городе буквально на каждом шагу. Даже руку не надо протягивать. Столица Татарстана признана официальным гастрономическим центром России, и это абсолютная правда.

Здесь можно отведать национальные блюда, которые отличает обилие выпечки, мясных блюд и густых наваристых супов.

Обязательным сопровождением обеда и ужина являются разнообразные пирожки. Это элеш – печеное сочное изделие круглой формы, в основном, из курицы с картошкой. И эчпочмак – треугольный пирожок с начинкой из говядины или баранины с картофелем и луком.

Также популярен кыстыбай – печеной лепешкой с начинкой из каши или картофеля.

К национальным блюдам татар относятся манты и бэлиши. От традиционных вариаций в кухнях других народов эти изделия из теста отличает начинка из говядины и баранины. Свинину татары практически не употребляют в пищу.

В местных кафе подают кулламу – супы с говядиной и изделиями из вареного теста в виде квадратиков. Популярен и перемяч – котлетка в тесте.

Лакомиться татары предпочитают чак-чаком – обжаренными в масле шариками из теста с медом, и талкыш калеве – нежные конусы из сахарных сетей.

Все это очень сытное, жирное и очень вкусное. Гиды шутят, что помимо впечатлений путешественники увозят с собой лишние килограммы.

Причина №4 Водный и спа-отдых

Первое, на что обращают внимание все туристы – живописные роскошные, открыточные виды. Это Волга в Великом Болгаре, величественная Кама за Казанью и Казанка в черте столицы Татарстана. Все это подарит массу прекрасных снимков на память о поездке. Однако купаться в этих водоемах нельзя: все места пляжного отдыха расположены за городом. Но постепенно ситуация меняется.

- Основной пляж находится в селе Аишево на Камском море. Мы реализуем здесь к 2030 году инвестпроект «Казань марина» вместе с Корпорацией туризма РФ с отелями, пляжами, банями и термальными источниками. Кроме того сейчас в Казани строится огромный комплекс на Кировской дамбе из открытых бассейнов вдоль воды и гостиницы, - анонсировал «Омск-информу» председатель Госкомитета по туризму Сергей Иванов.

Если в черте города водный отдых пока только развивается, то огромных спа-центров с различными саунами и банями при отелях в Казани и пригородах уже пять.

Есть и аквапарки – самый большой в России, «Ривьера», расположен в столице республики.

Причина №5 Змей Зилант и Кот Казанский

Казань безоговорочно славится своими многочисленными сувенирами. Помимо брелков, открыток, ложек и тарелок с видами Татарстана туристы всегда могут увезти тюбетейки, меха и даже мерч с футбольной, баскетбольной и хоккейной символикой местных клубов.

Но есть и неочевидные памятные подарки. Это защитник питерского Эрмитажа кот Казанский, герб Казани змей Зилант, фигурки белого крылатого барса – оберега предков татар, чувяки – тапочки с растительным орнаментом, пиалы для татарского чая на травах и собственно чай.

На самом деле двух дней не достаточно, чтобы побывать в Казани. По подсчетам Госкомитета республики по туризму, оптимальная продолжительность отдыха – 3,5 дня. Но и это ничтожно мало!

Помимо древностей и пешеходной улицы Баумана здесь есть на что посмотреть. Это места, где жил писатель Борис Пастернак, родился великий художник Иван Шишкин, и многие-многие другие любопытные локации. Казань можно назвать по-настоящему невероятной!