Чтобы убить личинки капустной моли, необходимо распылять препараты при температуре до +200°С.

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Омской области сообщает, что на всходах рапса раннего срока сева началось отрождение гусениц капустной моли. Это крайне опасный вредитель, против которого важно своевременно начать применять химикаты.

– Капустная моль чувствительна к инсектицидам только в стадии бабочки и личинок первого-второго возраста. В стадии яйца и куколки препараты не действуют; в стадии личинки 3-4 возрастов (желтеющая или темнеющая гусеница) действие препаратов очень слабое или отсутствует. Немаловажен и температурный режим при работе с инсектицидами: оптимальная температура при работе от +150 до +200С. При несоблюдении этих параметров эффективность действия препаратов падает, – говорится в сообщении Россельхозцентра.

Питаться крестоцветными культурами капустная моль может до 25 дней. Инсектицидные обработки нужно начинать, как только на растении появляются 2-3 гусеницы.

Ранее сообщалось об обнаружении большого количества рапсового листоеда в районе поселка Большие Поля. Региональный Минсельхоз выступил с заявлением, что насекомые не представляют опасности для посевов.