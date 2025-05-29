Полчища насекомых-вредителей атаковали поля региона.

Сегодня, 29 мая, жители микрорайона Большие Поля пожаловались на массовое нашествие жуков. Видео с кишащими насекомыми-вредителями привело в ужас омичей, на кадрах говорят о колорадском жуке, однако на самом деле это рапсовый листоед.

В минсельхозе Омской области заявили, что жук для региона опасности не представляет.

– Площади посевов в Омской области были оперативно обработаны от рапсовых листоедов, – цитирует «Газета.Ru» ответ ведомства.

Ситуация взята на контроль Россельхозцентром по Омской области, где сообщили о массовом выходе имаго рапсового листоеда с места зимовки: вредитель сконцентрирован в основном на сорной растительности.

Омичам же посоветовали своевременно уничтожать сорняки вблизи полей и вести систематическое наблюдение за посевами крестоцветных (капуста, редька и т. д.).