Местные жители бьют тревогу из-за нашествия насекомых.

Жители омского микрорайона Большие Поля пожаловались на массовое нашествие жуков. Очевидцы начали публиковать в соцсетях видео с места событий. Кадры, размещенные в сообществе «ЧП Омск», наглядно показывают масштабы происходящего.

– В поселке Большие Поля нашествие колорадских жуков... Их там миллионы. Может быть, нужно принять какие-то меры, – рассказал один из омичей в записи.

На видео видно, как насекомые передвигаются плотными скоплениями, чем вызывают тревогу у местных жителей.

Однако в комментариях пользователи поспешили опровергнуть информацию: по их мнению, на кадрах – не колорадские жуки, а осиновые листоеды. Отличить их, по словам комментаторов, можно по форме и цвету панциря.

Напомним, ранее омичи также сообщали о нашествии черных мух. Тогда жителей успокоили: мухи живут всего несколько дней и не представляют серьезной опасности.