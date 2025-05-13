По словам кандадата биологических наук Вероники Никоновой, этих насекомых не стоит бояться.

В Омске этой весной горожане заметили массовое нашествие черных летающих насекомых – они роятся у деревьев, витают в воздухе и вызывают у многих тревогу. Кандидат биологических наук, энтомолог Вероника Никонова объяснила появление этих насекомых.

– Это весенние толстоножки. Они появляются в Омске в апреле или мае и уже к июню исчезают. Насекомые растительноядные, и для человека они совершенно неопасны, – цитирует эксперта «Город55»

По ее словам, эти мухи живут всего несколько дней. Их личинки питаются опавшими листьями, цветами, ветками и гниющей древесиной. В редких случаях, если питания не хватает, они могут повреждать корни культурных растений, таких как картофель, томаты, сельдерей и другие. Но такие ситуации встречаются нечасто.

Тем временем в социальных сетях омичи жалуются, что насекомые доставляют немало неудобств.

– Из-за этих гадов я не могу поменять сетку на окне – они роятся прямо возле окон. Сниму старую, пока буду вешать новую – они влетят в квартиру. И ведь ни одного тополя рядом нет. Это какое-то вредное насекомое, которому все равно, где летать, главное, поближе к окнам, – написала Светлана.

Кроме того, жители отмечают, что мухи буквально зависают в воздухе и летят прямо в лицо целым роем.

Эксперт успокоила омичей, объяснив, что терпеть осталось недолго, ведь уже в ближайшее время, после окончания цветения деревьев, черные мухи исчезнут сами по себе – до следующей весны.