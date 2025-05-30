Вода бьет прямо из-под земли.

Сегодня ночью, 30 мая, жители Омска сообщили о неприятном инциденте на проспекте Мира, 23б. Сообщается, что произошла серьезная авария – прорыв трубы, в результате чего дорогу затопило кипятком.

– Почему никто не говорил, что наш дом – это горячий источник? – отшучивается омич в видео, опубликованном в паблике «Омск Live» соцсети «ВКонтакте».

На видео вода из трубы бьет прямо из земли, растекаясь на несколько метров. Возле одного из подъездов распространяется горячий пар.

АО «Тепловая компания» прокомментировала данный инцидент.

– Сегодня проводится обследование по адресу: проспект Мира, 23б, по результатам которого при необходимости будут приняты соответствующие меры. Вернемся с ответом не позднее 10.06.2025, – сообщили в компании.

Ранее сообщалось, что ребенок наступил в лужу с кипятком около своего дома на улице Малиновского. Лужа образовалась из-за прорыва на теплотрассе.