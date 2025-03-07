Здание на улице Волочаевской затопило от порыва трубопровода.

Еще 22 декабря 2023 года из-за порыва на магистральном трубопроводе «Тепловой компании», был затоплен горячей водой цокольный этаж исторического здания на улице Волочаевской. В здании находится стоматологическая поликлиника Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА. Ущерб от ЧП был просчитан, но не совпал с цифрами «Тепловой компании».

Стоматологи решили, что ремонт и отделочные работы «тянут» на 465,5 тыс. руб. Ресурсники посчитали, что достаточно и 255,6 тыс. руб. Арбитражный суд Омской области встал на сторону потерпевшей от потопа стомклиники. К тому же здание имеет охранный статус, который крайне затрудняет любые ремонтные работы, то стоматология учла и эти риски. уточняет РБК Омск.

Судебное решение опубликовано 4 марта, но не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Восьмом арбитражном апелляционном суде.