Омск-Информ
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·Общество

Омская телебашня засияет красками ко Дню защиты детей.
В Международный день защиты детей главная телебашня региона получит специальную праздничную подсветку.
На экран фасада выведут надпись «1 июня – День защиты детей», а также красочную открытку с солнцем, сердечками и цветными детскими ладошками. На гранях башни будут демонстрироваться изображения поднимающихся вверх разноцветных воздушных шаров и мыльных пузырей.
Данная подсветка будет функционировать с 21:30 до 01:00 ночи 31 мая и повторится 1 июня с 22:00 до 01:00.
Ранее сообщалось, что в День защиты детей в омском парке «Вокруг света» в небо поднимется гигантский воздушный шар.
Мария Филимонова
·Общество

Омская телебашня засияет красками ко Дню защиты детей.
В Международный день защиты детей главная телебашня региона получит специальную праздничную подсветку.
На экран фасада выведут надпись «1 июня – День защиты детей», а также красочную открытку с солнцем, сердечками и цветными детскими ладошками. На гранях башни будут демонстрироваться изображения поднимающихся вверх разноцветных воздушных шаров и мыльных пузырей.
Данная подсветка будет функционировать с 21:30 до 01:00 ночи 31 мая и повторится 1 июня с 22:00 до 01:00.
Ранее сообщалось, что в День защиты детей в омском парке «Вокруг света» в небо поднимется гигантский воздушный шар.
Мария Филимонова