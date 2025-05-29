На выезде со дворов ставят незаконные шлагбаумы.

Жители микрорайона Серебряный Берег ограничивают соседей в передвижении. Как рассказали омичи в соцсетях, жильцы третьей линии домов поставили шлагбаумы по периметру двора. Теперь жителям трех домов на 960 квартир остался единственный выезд – на улицу 6-я Северная.

По словам жителей, 6-я Северная и до установки заграждений часто стоит в пробках, а сейчас через нее вынуждены двигаться еще жители трех домов, так как альтернативы у них нет. Летом ситуация усложнится: к существующему трафику добавятся еще и машины омичей, отдыхающих в парках «Зеленый остров» и «Вокруг Света».

Каждая линия домов ставит собственные шлагбаумы на выездах со дворов, чтобы ограничить движение «чужих» машин, проезжающих через жилой комплекс.

– Иногда выехать сложно, особенно зимой, когда просто бесконечным потоком едут и свои, и чужие. С работы все останавливаются у «Магнита» и идут в магазин, потом едут вниз. Паркуются тоже во дворе 3-й линии и пешком спускаются к 4-й, – рассказал Дмитрий Пшеничный в паблике «Инцидент Омск».

С каким количеством заграждений столкнутся работники экстренных служб, прибывшие на вызов, жильцы не уточняют.