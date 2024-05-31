ООО «Капитал-Развитие» не стали заносить в реестр недобросовестных поставщиков.
Федеральная антимонопольная служба отказалась вносить экс-подрядчика школы в Серебряном Береге ООО «Капитал-Развитие» в реестр недобросовестных поставщиков. Ранее с таким заявлением в УФАС обратился департамент строительства. Причиной обращения послужило отставание от графика работ по строительству школы и последующий разрыв контракта с подрядчиком.
– Парадоксально, но мы оказались потерпевшими в этой ситуации. Решение ФАС подтверждает, что правда на нашей стороне и что к заказчику есть вопросы, например, почему некачественный проект прошел госэкспертизу, – сообщили в компании порталу «Топ24».
Решение УФАС может быть обжаловано в течение трех месяцев.
Ранее ООО «Капитал Развитие» обвинило департамент строительства мэрии в невыплате денег. Компания считает, что ей не выплатили всю сумму за проведенные демонтажные работы. Подробности этой истории можно узнать в нашем материале.