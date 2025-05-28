Лучшие образцы омской продукции и инновационные разработки будут представлены в областном Конгресс-холле. Выставки продлятся два дня.

Завтра, 29 мая, в областном Конгресс-холле (улица 70 лет Октября, 25/2) стартуют сразу две традиционные выставки – «Омская марка» и «Инновации года». На протяжении двух дней омичи будут знакомиться с продукцией местных производителей, а также с товарами от предпринимателей из других городов и стран.

Выставки ежегодно собирают десятки предпринимателей из Омска, соседних регионов и стран. В этом году приедут товаропроизводители из Ставрополя и Красноярска, а в торжественном открытии выставок примет участие статусная делегация из города Петропавловска Республики Казахстан во главе с акимом Сериком Мухамедиевым.

– Каждый желающий сможет познакомиться с товарами легкой, пищевой и лесной промышленности, – анонсировал выставки мэр Омска Сергей Шелест. – Вашему вниманию будут представлены вещи, необходимые в каждодневном обиходе, а также эксклюзивные ювелирные изделия, предметы мебели, детский ассортимент и многое другое. Кстати, в ходе выставки можно будет принять участие в дегустациях, а также приобрести понравившиеся вещи по ценам производителей.

Посетители выставок смогут оценить продукцию более 100 участников, работающих в таких сферах, как легкая промышленность, пищевая промышленность, ремесленничество, деревообработка, строительные материалы, печатная продукция, ювелирные изделия и бижутерия, игрушки и предметы интерьера, а также инновации в сфере транспорта, в сельском хозяйстве, в жилищно-коммунальном комплексе и другие.

В рамках выставок также состоится конкурс среди экспонентов, а для предпринимателей организуют насыщенную деловую программу. Организаторами мероприятия являются КУ «Центр поддержки предпринимательства» и администрация города Омска.

Время работы выставок: