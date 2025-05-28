Пока в Омской области холодно и сыро, но нет снега, как в Новосибирской области.

Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает , что в период с 28 по 30 мая воздушные массы с фронтальными разделами будут смещаться через Омскую область и юг Тюменской области.

- Ожидается преобладание облачной погоды с дождями разной интенсивности, - отмечают метеорологи.

В среду, 28 мая, воздух прогреется до+13 °C, осадки усилятся. В четверг, 29 мая, температура поднимется до+19 °C, дожди пойдут на спад. Температура воздуха начнет постепенно повышаться, в пятницу, 30 мая, воздух прогреется до +24 °C, В выходные дни станет ещё теплее: до +26 °C.

Правда в эти дни возможны осадки, так что зонт следует всегда носить с собой.

Добавим, что омичам повезло, в соседнем Новосибирске выпал снег.