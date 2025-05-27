Вслед за муниципальным транспортом стоимость проезда вырастет и в коммерческих маршрутках.

Перевозчики, работающие на коммерческих маршрутах в Омске, готовятся к повышению стоимости проезда вслед за муниципальными транспортными предприятиями. Накануне стало известно, что с 1 июля провозная плата в автобусах, троллейбусах и трамваях вырастет с 35 до 38 рублей при оплате безналичным способом и с 40 до 45 рублей при оплате наличными.

Частники решили не отставать и вскоре тоже повысят расценки. Рост стоимости проезда может составить от 3 до 5 рублей, плата увеличится до конца текущего года, сообщает портал «СуперОмск» со ссылкой на одного из участников рынка частных перевозок. Бизнесмен обосновал грядущее повышение стоимости проезда ростом издержек на постоянно дорожающее топливо, запасные части и другие расходы.

Отметим, что коммерческие перевозчики повышали размер провозной платы относительно недавно – в декабре 2024 года. Вне зависимости от способа оплаты проезд в маршрутках составляет 45 рублей.